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JPNN.com - Olahraga - Basket

Timnas Basket Putri Indonesia Mengalami Perubahan Menuju FIBA U18 Women's Asia Cup 2026

Rabu, 08 Juli 2026 – 01:01 WIB
Timnas Basket Putri Indonesia Mengalami Perubahan Menuju FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 - JPNN.COM
Pelatih Timnas basket putri Indonesia, Amin Prihantono saat memimpin skuad Garuda Pertiwi untuk berlaga pada ajang FIBA U18 Women’s Asia Cup SEABA Qualifiers 2026 di GBK Arena, Jakarta. Foto: Dok. Perbasi

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Basket Putri Indonesia melakukan perubahan jelang tampil pada ajang FIBA U18 Women's Asia Cup 2026.

Penanggung jawab Timnas Basket Putri, Fictor Roring menyebut bahwa saat ini skuad Garuda Pertiwi akan dipimpin oleh Fredy.

Mantan pemain Garuda Bandung itu menggantikan Amin Prihantono yang urung bisa memimpin tim menjelang ajang antarnegara Asia tersebut.

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“Amin berhalangan mendampingi tim untuk menghadapi turnamen tersebut, sehingga federasi memutuskan menggantinya dengan Fredy yang sebelumnya menjadi asisten pelatih,” kata Fictor Roring.

Legenda Satria Muda tersebut menilai bahwa adanya perubahan komposisi pelatih tidak akan berdampak banyak.

Sebab, sebelumnya Fredy sudah bersama Amin pada ajang FIBA U18 Women’s Asia Cup SEABA Qualifiers 2026.

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“Pergantian juga tidak mengganggu persiapan karena Fredy sudah mengikuti proses sejak seleksi awal. Program latihan tetap berjalan sesuai rencana sehingga para pemain tidak perlu beradaptasi dengan sistem baru," beber pria kelahiran 18 Desember 1972 itu.

Timnas Basket Putri Indonesia akan tampil pada ajang FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 di Thailand pada 13 Juli 2026 mendatang.

Timnas Basket Putri Indonesia melakukan perubahan jelang tampil pada ajang FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 pada 13 Juli 2026

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TAGS   Timnas basket putri Indonesia  TImnas Basket Putri  Timnas Basket 
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