Timnas Basket Putri Indonesia Siap Gilas Oman di Laga Perdana FIBA U18 Asia Cup 2026

jpnn.com - Timnas basket putri Indonesia percaya diri menatap FIBA U18 Women's Asia Cup 2026.

Inez Agelina Welly dan kolega datang dengan bekal positif setelah finis sebagai runner up pada babak kualifikasi.

Hasil tersebut menambah kepercayaan diri skuad Garuda Pertiwi untuk berbicara banyak pada ajang basket usia muda paling bergengsi di Asia itu.

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Pelatih Timnas basket putri Indonesia Fredy mengungkapkan anak asuhnya telah siap menghadapi persaingan di FIBA U18 Women's Asia Cup 2026.

Menurutnya, kekompakan antarpemain menjadi modal utama untuk membawa Indonesia melangkah jauh.

"Dari hasil uji coba adjustment sistem tereksekusi sangat bagus. Ini menjadi modal untuk persiapan kami di Thailand nanti."

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"Mudah-mudahan apa yang kami persiapkan berdampak positif di pertandingan nanti," ujar mantan pemain Garuda Bandung itu.

Timnas basket putri Indonesia dijadwalkan mengawali perjuangannya dengan menghadapi Oman pada Senin (13/7) pukul 16.00 WIB.