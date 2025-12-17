Timnas Basket Putri Indonesia Tantang Filipina di Semifinal SEA Games 2025

Rabu, 17 Desember 2025 – 16:45 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Timnas basket putri Indonesia tembus semifinal SEA Games 2025 seusai mengalahkan Singapura.

Berlaga di Nimibutr Arena, Bangkok, Rabu (17/12) skuad asuhan Gitautas Kievinas itu menang dengan skor 77-37.

Asisten manajer Timnas basket putri Indonesia, George Fernando Dendeng memberikan apresiasi kepada Adelaide Callista Wongsohardjo dan yang bisa bangkit dari keterpurukan.

Pada laga sebelumnya tercatat Srikandi Merah Putih telan kekalahan dari Thailand 55-60 di pertandingan pemungkas Grup A.

Hasil tersebut membawa juara bertahan SEA Games itu harus melakoni babak perempat final terlebih dahulu sebelum melaju ke Top 4.

“Bersyukur kami bisa meraih kemenangan melawan Singapura. Kami mencoba menatap laga demi laga di sini,” ujar George saat dihubungi JPNN.com, Rabu (17/12).

Jeda dua hari untuk istirahat dimanfaatkan Timnas basket putri Indonesia untuk evaluasi.

Terbukti di laga ini mampu tampil lebih baik dengan menang margin 40 poin.