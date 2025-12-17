Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Basket

Timnas Basket Putri Indonesia Tantang Filipina di Semifinal SEA Games 2025

Rabu, 17 Desember 2025 – 16:45 WIB
Timnas Basket Putri Indonesia Tantang Filipina di Semifinal SEA Games 2025 - JPNN.COM
Pebasket Agustin Elya Gradita Retong saat berlaga pada ajang SEA Games 2025 melawan Singapura di Nimibutr Arena, Bangkok, Rabu (17/12). Foto: Facebook/Basketball Sport Association of Thailand

jpnn.com, JAKARTA - Timnas basket putri Indonesia tembus semifinal SEA Games 2025 seusai mengalahkan Singapura.

Berlaga di Nimibutr Arena, Bangkok, Rabu (17/12) skuad asuhan Gitautas Kievinas itu menang dengan skor 77-37.

Asisten manajer Timnas basket putri Indonesia, George Fernando Dendeng memberikan apresiasi kepada Adelaide Callista Wongsohardjo dan yang bisa bangkit dari keterpurukan.

Baca Juga:

Pada laga sebelumnya tercatat Srikandi Merah Putih telan kekalahan dari Thailand 55-60 di pertandingan pemungkas Grup A.

Hasil tersebut membawa juara bertahan SEA Games itu harus melakoni babak perempat final terlebih dahulu sebelum melaju ke Top 4.

“Bersyukur kami bisa meraih kemenangan melawan Singapura. Kami mencoba menatap laga demi laga di sini,” ujar George saat dihubungi JPNN.com, Rabu (17/12).

Baca Juga:

Jeda dua hari untuk istirahat dimanfaatkan Timnas basket putri Indonesia untuk evaluasi.

Terbukti di laga ini mampu tampil lebih baik dengan menang margin 40 poin.

Timnas basket putri Indonesia tembus semifinal SEA Games 2025 seusai mengalahkan Singapura, Rabu (17/12)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Basket  timnas basket indonesia  SEA Games 2025  semifinal SEA Games 2025  Timnas basket putri Indonesia 
BERITA BASKET LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp