Timnas Basket Putri Jalani Persiapan Awal Menjelang FIBA U18 Women's Asia Cup 2026

jpnn.com - Timnas basket putri Indonesia terus mempersiapkan diri menatap FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B yang akan berlangsung di Thailand pada 13 Juli mendatang.

Pada kesempatan kali ini, skuad Garuda Pertiwi akan membawa 12 pemain untuk tampil pada ajang antarnegara Asia tersebut.

Pelatih Timnas basket putri Indonesia Fredy mengungkapkan bahwa persiapan yang dilakukan anak asuhnya tidak mengalami banyak perubahan menjelang FIBA U18 Women's Asia Cup 2026.

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Untuk itu, manajer asal klub ROAR Jakarta tersebut berharap kekompakan tim dapat segera terjalin mengingat para pemain sudah cukup lama berlatih bersama.

"Kami tidak mengubah banyak hal. Hanya merapikan beberapa hal yang perlu kami perbaiki waktu kualifikasi kemarin," ujar mantan pemain Garuda Bandung tersebut.

Timnas basket putri Indonesia sebelumnya menjadi runner up pada FIBA U18 Women's Asia Cup SEABA Qualifiers 2026.

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Saat itu, di bawah kepemimpinan Amin Prihantono, Inez Angelina Welly dan kolega finis di posisi kedua setelah kalah 62-88 dari Filipina.

Harapan penggemar kini cukup tinggi agar skuad Garuda Pertiwi mampu promosi ke Divisi A setelah meraih hasil positif pada babak kualifikasi.