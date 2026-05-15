Timnas Belgia Panggil Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku Tampil di Piala Dunia 2026

Sabtu, 16 Mei 2026 – 01:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Belgia Rudi Garcia mengumumkan 26 pemain yang masuk skuad untuk Piala Dunia 2026.

Menurut laman FIFA, Garcia memilih gabungan pemain senior dan pemain muda, namun beberapa nama yang menjadi perbincangan tidak dipanggil.

Para senior, seperti Thibaut Courtois, Axel Witsel, Kevin De Bruye dan Romelu Lukaku masuk tim bersama pemain muda Senne Lammens, Jeremy Doku, dan Charles De Ketelaere.

Belgia tak memanggil Matz Sels, Romeo Lavia, Mandela Keita, Malick Fofana, Lois Openda, Nathan De Cat, Arthur Vermeeren dan Mika Godts.

Belgia tergabung dalam Grup G bersama Mesir, Iran, dan Selandia Baru.

Skuad Belgia untuk Piala Dunia 2026:

Kiper: Thibaut Courtois, Senne Lammens, dan Mike Penders

Bek: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys dan Arthur Theate.