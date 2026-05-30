Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Timnas FA7 Indonesia Tembus Semifinal World Championship, Siap Tantang Brasil

Sabtu, 30 Mei 2026 – 22:02 WIB
Timnas FA7 Indonesia Tembus Semifinal World Championship, Siap Tantang Brasil - JPNN.COM
Foto Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia makin dekat dengan mimpi menjadi juara dunia. Tim FA7 Indonesia sukses menggebrak IFA7 World Championship 2026 dengan menembus semifinal.

Kini, Indonesia siap menghadapi lawan Brasil dalam perebutan tiket final.

Tim FA7 Indonesia sukses mencuri perhatian dunia setelah melaju ke babak semifinal.

Baca Juga:

Mereka juga menjadi tim sepak bola 7 pertama dari Indonesia yang mampu menembus empat besar turnamen dunia yang diikuti 30 negara.

Pencapaian itu menjadi sinyal kuat Indonesia bukan lagi sekadar pelengkap kompetisi internasional.

Skuad Merah Putih kini menjelma menjadi kuda hitam yang membuat negara-negara besar mulai menoleh.

Baca Juga:

Perjalanan menuju semifinal tidak diraih dengan mudah. Tim FA7 Indonesia harus menghadapi lawan-lawan tangguh dari berbagai benua.

Namun, dengan permainan disiplin, kerja sama yang solid, dan semangat pantang menyerah, Garuda berhasil menyingkirkan sejumlah pesaing kuat untuk mengamankan tiket ke empat besar dunia.

Tim FA7 Indonesia sukses membuat kejutan di IFA7 World Championship 2026 seusai lolos ke semifinal. Skuat Garuda akan menantang Brasil.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   IFA7 World Championship 2026  Tim FA7 Indonesia  indonesia vs brasil  semifinal IFA7 World Championship 2026 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp