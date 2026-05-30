Timnas FA7 Indonesia Tembus Semifinal World Championship, Siap Tantang Brasil

Sabtu, 30 Mei 2026 – 22:02 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia makin dekat dengan mimpi menjadi juara dunia. Tim FA7 Indonesia sukses menggebrak IFA7 World Championship 2026 dengan menembus semifinal.

Kini, Indonesia siap menghadapi lawan Brasil dalam perebutan tiket final.

Tim FA7 Indonesia sukses mencuri perhatian dunia setelah melaju ke babak semifinal.

Baca Juga: Pegadaian Salurkan 913 Hewan Kurban ke Seluruh Indonesia

Mereka juga menjadi tim sepak bola 7 pertama dari Indonesia yang mampu menembus empat besar turnamen dunia yang diikuti 30 negara.

Pencapaian itu menjadi sinyal kuat Indonesia bukan lagi sekadar pelengkap kompetisi internasional.

Skuad Merah Putih kini menjelma menjadi kuda hitam yang membuat negara-negara besar mulai menoleh.

Perjalanan menuju semifinal tidak diraih dengan mudah. Tim FA7 Indonesia harus menghadapi lawan-lawan tangguh dari berbagai benua.

Namun, dengan permainan disiplin, kerja sama yang solid, dan semangat pantang menyerah, Garuda berhasil menyingkirkan sejumlah pesaing kuat untuk mengamankan tiket ke empat besar dunia.