Timnas Futsal Indonesia Andalkan Darah Muda di AFF 2026, Target Tembus Semifinal

Selasa, 31 Maret 2026 – 20:29 WIB
Pelatih Timnas futsal Indonesia, Hector Souto saat ditemui di kawasan Rawamangun, Jakarta, Selasa (31/3). Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com - Timnas futsal Indonesia menargetkan menembus semifinal pada ajang Piala AFF Futsal 2026.

Pelatih Hector Souto menyebut target tersebut tidak berlebihan mengingat komposisi skuad yang dibawa kali ini didominasi pemain muda.

Tercatat hanya Yogi Saputra (Pangsuma FC) dan Dewa Rizki (Cosmo JNE) yang masuk dalam daftar pemain Timnas futsal Indonesia yang sebelumnya tampil pada Piala Asia Futsal 2026.

Sementara itu, pemain lain yang memiliki pengalaman di tim nasional antara lain Muhammad Albagir (BlackSteel FC), Ardiansyah Runtuboy (Bintang Timur Surabaya), dan Guntur Sulistyo (Bintang Timur Surabaya).

Adapun nama baru yang dipersiapkan yaitu pemain asal klub Pangsuma FC yakni M. Farhan.

Pemain berusia 19 tahun tersebut diproyeksikan menjadi bagian masa depan Timnas futsal Indonesia.

Pada Piala AFF Futsal 2026, pelatih kelahiran 8 Desember 1981 itu menegaskan pentingnya regenerasi dalam skuad.

“Target kami ialah mencapai babak semifinal, dan setelah itu kami akan berjuang keras untuk hasil yang lebih baik lagi," ujar manajer asal Spanyol tersebut.

Pelatih Timnas Indonesia, Hector Souto sangat realistis dengan menargetkan tim asuhannya tembus semifinal pada Piala AFF Futsal 2026, Senin (6/4) mendatang

TAGS   Timnas Futsal  Timnas Futsal Indonesia  Piala AFF Futsal 2026  Hector Souto  Futsal 
