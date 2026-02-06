Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Timnas Futsal Indonesia Menulis Sejarah, Hector Souto tak Mau Ambil Kredit

Jumat, 06 Februari 2026 – 05:55 WIB
Timnas Futsal Indonesia Menulis Sejarah, Hector Souto tak Mau Ambil Kredit - JPNN.COM
Skuad Timnas futsal Indonesia. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com.

jpnn.com - Timnas futsal Indonesia kembali menorehkan tinta emas dengan menembus final Piala Asia Futsal 2026.

Skuad Garuda melenggang ke partai puncak setelah menyingkirkan Jepang di Indonesia Arena, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Kemenangan 5-2 membawa Indonesia lolos ke final untuk menghadapi Iran, yang di semifinal lainnya menang 4-2 atas Irak.

Hasil positif kontra Jepang bukan hanya memastikan tiket final, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan futsal Indonesia di level tertinggi.

Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah keikutsertaan, skuad Merah Putih berhasil melangkah hingga partai puncak Piala Asia Futsal.

Namun, di tengah sorotan terhadap pencapaian monumental tersebut, Pelatih Timnas futsal Indonesia Hector Souto justru memilih mengambil jarak dari pujian.

"Pertama, saya tidak menciptakan sejarah," ucap pelatih asal Spanyol itu.

Souto merasa narasi yang terlalu menempatkan dirinya sebagai aktor utama justru mengaburkan makna perjuangan kolektif tim.

Timnas futsal Indonesia mencetak sejarah ke final Piala Asia Futsal 2026, tetapi Hector Souto menolak ambil kredit.

