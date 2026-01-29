Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas Futsal Indonesia Punya 2 Jalan ke Perempat Final, Kirgistan Jadi Penentu

Kamis, 29 Januari 2026 – 13:06 WIB
Skuad Timnas futsal Indonesia. Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com - Timnas Futsal Indonesia bersiap menghadapi Kirgistan dalam laga kedua fase grup Piala Asia Futsal 2026.

Pertandingan Indonesia vs Kirgistan akan digelar di Indonesia Arena, Kamis (29/1/2026).

Pertandingan ini menjadi momen penting bagi Skuad Garuda untuk memastikan langkah ke perempat final setelah kemenangan meyakinkan 5-0 atas Korea di laga pembuka.

Sebelum duel Indonesia vs Kirgistan, laga Korea menghadapi Irak lebih dahulu akan menentukan peta peluang di Grup A.

Saat ini, Indonesia dan Irak sama-sama mengantongi tiga poin, sementara Kirgistan dan Korea belum mencatatkan kemenangan.

Hasil pertandingan tersebut akan memengaruhi tekanan dan strategi Indonesia di laga malam nanti.

Untuk lolos, ada dua syarat yang harus diperhatikan Indonesia.

Pertama, jika Irak menang atau imbang, jalan Indonesia ke perempat final akan terbuka lebar.

