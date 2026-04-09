JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Timnas Futsal Indonesia Tak Gentar, Skuad Muda Siap Gebuk Vietnam

Kamis, 09 April 2026 – 21:14 WIB
Pemain Timnas Indonesia, Piter Everardus Masriat saat berlaga pada ajang ASEAN Futsal Championship 2026 melawan Australia di Nonthaburi Hall, Rabu (8/4). Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com - Timnas futsal Indonesia menatap laga semifinal ASEAN Futsal Championship 2026 melawan Vietnam dengan penuh kepercayaan diri.

Pelatih Timnas Indonesia Hector Souto menilai anak asuhnya mulai memahami pola permainan yang diinginkannya.

Juru taktik kelahiran 7 Desember 1981 itu pun berharap tren positif di babak grup bisa berlanjut saat jumpa Vietnam di empat besar Piala AFF Futsal 2026.

"Vietnam tidak banyak mengubah komposisi pemain sejak Piala Asia Futsal 2026."

"Kami fokus pada aspek-aspek penting dalam permainan yang menurut kami akan menentukan jalannya pertandingan. Selebihnya, lihat bagaimana hasilnya nanti," ujar pelatih asal Spanyol itu.

Menilik rekor pertemuan, Timnas Indonesia terakhir kali mengalahkan Vietnam dengan skor 3-2 pada perempat final Piala Asia Futsal 2026.

Meski memiliki modal positif, Souto tetap mengingatkan anak asuhnya untuk tidak lengah. 

Dia menilai Vietnam tetap menjadi lawan yang berbahaya, terlebih mereka dipastikan ingin membalas kekalahan sebelumnya.

Timnas Indonesia percaya diri menghadapi Vietnam pada semifinal ASEAN Futsal Championship 2026, Jumat (10/4)

Timnas Futsal Indonesia  Timnas Futsal  ASEAN Futsal Championship 2026  Piala AFF Futsal  Vietnam 
