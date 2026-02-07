Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Timnas Futsal Indonesia vs Iran: Ujian Terbesar Skuad Garuda

Sabtu, 07 Februari 2026 – 09:07 WIB
Skuad Timnas futsal Indonesia. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com.

jpnn.com - Timnas futsal Indonesia akan menghadapi laga paling menentukan, yakni melawan Iran di final Piala Asia Futsal 2026.

Pertandingan Indonesia vs Iran akan digelar di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (7/2/2026) malam.

Antusiasme publik dipastikan tinggi mengingat Indonesia tampil di final untuk pertama kalinya sepanjang sejarah keikutsertaan di turnamen ini.

Langkah Indonesia menuju partai puncak terbilang impresif.

Skuad Garuda sukses menyingkirkan Jepang di semifinal lewat duel sengit yang berakhir dengan skor 5-2.

Sementara itu, Iran memastikan tempat di final setelah mengalahkan Irak dengan skor 4-2. 

Tim berjuluk Raja Futsal Asia itu datang ke laga puncak dengan status unggulan dan pengalaman panjang di level kontinental.

Bagaimana tidak, dari 17 edisi AFC Futsal, Iran mengoleksi 13 gelar juara, sedangkan empat sisanya menjadi milik Jepang.

