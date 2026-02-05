Timnas Futsal Indonesia vs Jepang: Samuel Eko Punya Catatan Panas

jpnn.com - Pertemuan Timnas futsal Indonesia dengan Jepang di semifinal Piala Asia Futsal 2026 menyisakan satu benang merah yang sulit diabaikan.

Setiap duel melawan Samurai Biru, selalu ada catatan gol dari Skuad Garuda yang berulang dari masa ke masa.

Salah satu sosok yang paling konsisten menghadirkan ancaman ialah Samuel Eko.

Baca Juga: Pernyataan Berani Hector Souto Menjelang Timnas Futsal Indonesia vs Jepang

Pemain asal Pontianak itu seolah memiliki hubungan khusus dengan gawang Jepang, baik saat masih berstatus pemain kelompok usia muda maupun ketika sudah tampil di level senior.

Meski baru mencetak satu gol di Piala Asia Futsal 2026, pengalaman dan insting Samuel Eko tetap menjadi senjata penting.

Dia bukan wajah baru dalam skuad tim nasional.

Pada 2017, Samuel Eko sudah memperkuat Timnas Futsa U-20 dan meninggalkan kesan kuat dalam pertemuan melawan Jepang.

Saat itu, Indonesia mampu menahan Jepang di fase grup Piala Asia Futsal U-20 setelah Samuel Eko mencetak tiga gol.