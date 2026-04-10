Timnas Futsal Indonesia vs Vietnam: Sejarah Siap Terulang?

Jumat, 10 April 2026 – 14:12 WIB
Skuad Timnas futsal Indonesia. Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com - Timnas futsal Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam pada semifinal Piala AFF Futsal 2026.

Pertandingan Indonesia vs Vetinam akan berlangsung sore nanti pukul 17.00 WIB.

Pertemuan tersebut menjadi penentuan bagi kedua tim untuk memperebutkan tiket ke final.

Skuad Garuda melaju ke semifinal dengan status juara Grup B setelah menundukkan Australia 3-2 pada laga terakhir fase grup.

Di sisi lain, Vietnam lolos sebagai runner up Grup A. Golden Star Warriors gagal finis di puncak klasemen setelah kalah 2-4 dari Thailand pada laga penentuan.

Laga ini juga menghadirkan cerita lama karena merupakan ulangan final Piala AFF Futsal edisi 2024 lalu.

Saat itu, Indonesia mampu membawa pulang trofi setelah mengalahkan Vietnam 2-0.

Catatan positif Skuad Garuda berlanjut di Piala Asia Futsal 2026. Indonesia sukses menyingkirkan Vietnam dengan skor 3-2 pada babak perempat final.

Timnas Futsal Indonesia  Timnas Futsal  Indonesia vs Vietnam  Piala AFF Futsal 2026  Vietnam 
