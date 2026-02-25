Close Banner Apps JPNN.com
Timnas Futsal Putri Indonesia tak Maksimal di Piala AFF 2026, Luis Estrela Ungkap Penyebabnya

Rabu, 25 Februari 2026 – 23:15 WIB
Kapten Timnas futsal putri Indonesia, Novita Murni Piranti saat berlaga pada ajang Piala AFF 2026 melawan Malaysia di Terminal21 Korat, Nakhon Ratchasima, Rabu (25/2). Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Futsal Putri Indonesia tidak tampil maksimal pada Piala AFF 2026.  Novita Murni Piranti dan kolega hanya mampu bermain imbang 4-4 saat menghadapi Malaysia di Terminal21 Korat, Nakhon Ratchasima, Rabu (25/2).

Raihan tersebut membuat langkah Srikandi Merah Putih ke semifinal tertunda setelah di laga pertama kalah 0-3.

Pelatih Timnas Futsal Putri Indonesia Luis Estrela mengungkapkan bahwa anak asuhannya tidak menjalani persiapan yang matang.

Sebelum tampil di Negeri Gajah Putih, beberapa pemainnya mengalami masalah kesehatan.

Hal tersebut tentu berpengaruh, mengingat sejak awal juru taktik asal Portugal itu mempersiapkan tim untuk tampil di Piala AFF 2026.

“Beberapa pemain kami terserang flu selama sebelum tampil di Piala AFF 2026 dan belum pulih secara fisik,” katanya.

“Kami merupakan tim yang terakhir tiba di Thailand dalam 36 jam terakhir. Jadi, dari adaptasi fisik kami belum cukup baik,” ungkap manajer kelahiran 27 Juni 1979 itu.

Skuad Garuda Pertiwi datang ke ajang akbar futsal Asia Tenggara dengan status peraih medali perak SEA Games 2025. Harapan dari seluruh pihak tinggi mengingat lawan yang dihadapi tidak jauh berbeda dengan saat ajang akbar antarnegara Asia Tenggara itu.

Timnas Futsal Putri Indonesia tidak tampil maksimal pada Piala AFF 2026. Luis Estreal ungkap penyebabnya.

