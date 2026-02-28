Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga

Timnas Futsal Putri Indonesia Tantang Vietnam di Perebutan Tempat Ketiga Piala AFF 2026

Minggu, 01 Maret 2026 – 00:03 WIB
Timnas Futsal Putri Indonesia Tantang Vietnam di Perebutan Tempat Ketiga Piala AFF 2026 - JPNN.COM
Pemain Timnas futsal putri Indonesia Dhea Febrina Bangun saat berlaga pada ajang Piala AFF 2026 melawan Australia di Terminal21 Korat, Nakhon Ratchasima, Sabtu (28/2). Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com, JAKARTA - Timnas futsal putri Indonesia akan menantang Vietnam pada perebutan tempat ketiga Piala AFF 2026.

Kepastian tersebut didapatkan Novita Murni Piranti dan kawan-kawan setelah menyerah lawan Australia dengan skor 2-3 di Terminal21 Korat, Nakhon Ratchasima, Sabtu (28/2).

Pada pertandingan ini sejatinya skuad Garuda Pertiwi unggul terlebih dahulu melalui Insyafadya Salsabillah pada menit ke-(9) dan Dhea Febrina Bangun (29).

Baca Juga:

Keunggulan tersebut tidak bertahan lama setelah tim Negeri Kangguru mampu mencetak gol balasan melalui Clara Holder di menit ke-10, bunuh diri Fitry Amelya (31), dan Trudy Camilleri (50).

Hasil ini sejatinya di luar dugaan mengingat skuad asuhan Bruno Fernandes Cannavan itu tampil digdaya sepanjang turnamen Piala AFF 2026.

Trudy Rose Camilleri dan kawan-kawan mampu meraih kemenangan atas Vietnam (2-0), Myanmar (6-1).

Baca Juga:

Kekalahan ini membuat Srikandi Merah Putih akan menantang Vietnam yang pada laga sebelumnya kalah 2-4 atas Thailand.

Partai perebutan tempat ketiga rencananya digelar di Terminal21 Korat, Nakhon Ratchasima, Minggu (1/3). (ffi/mcr16/jpnn)

Timnas futsal putri Indonesia akan menantang Vietnam pada perebutan tempat ketiga Piala AFF 2026 setelah kalah dari Australia.

Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Muhammad Naufal

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Futsal Putri  Timnas futsal Putri Indonesia  Piala AFF 2026  Vietnam  FFI 
BERITA TIMNAS FUTSAL PUTRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp