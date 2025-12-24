Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Timnas Futsal U-16 Indonesia Kantongi Modal Berharga Menjelang Jumpa Thailand

Jumat, 26 Desember 2025 – 01:01 WIB
Timnas Futsal U-16 Indonesia Kantongi Modal Berharga Menjelang Jumpa Thailand - JPNN.COM
Skuad Timnas Futsal Indonesia saat berlaga pada ajang ASEAN U-16 Boys’ Futsal Championship 2025 di Nonthaburi Hall, Bangkok, Kamis (25/12). Foto: Dok. FFI

jpnn.com, BANGKOK - Timnas Futsal Putra Indonesia mengantongi modal berharga untuk masuk final ASEAN U-16 Boys’ Futsal Championship 2025 seusai menang atas Brunei Darussalam.

Berlaga di Nonthaburi Hall, Bangkok, Kamis (25/12), skuad asuhan Reka Cahya Punthoadi itu menang dengan skor 5-0.

Gol kemenangan Garuda Muda dicetak oleh Alfin Nurhayadi pada menit ke-7, Muhammad Faisal Gumilang (11), Muh Alfayah Rafarrel Haerul (12), Muhammad Ibnu Alan (22) dan Muhammad Faisal Gumilang (25).

Baca Juga:

Laga tersebut sejatinya di atas kertas seharusnya mudah untuk dihadapi Timnas Futsal Putra Indonesia.

Pelatih Timnas Futsal Putra Indonesia, Reka Cahya Punthoadi menyebut sejak awal tidak meremehkan Brunei dan berupaya untuk menyiapkan strategi yang tepat agar rotasi pemain di lapangan berjalan dengan baik.

“Pertandingan hari ini tidak mudah karena lawan sudah mengetahui jumlah skor sebelumnya. Ke depan, kami akan melakukan evaluasi untuk meningkatkan performa tim agar bisa tampil lebih baik pada pertandingan selanjutnya melawan Thailand,” ungkap Reka.

Baca Juga:

Kemenangan melawan Brunei menjadi modal berharga skuad Garuda Muda menghadapi Thailand di laga berikutnya.

Sejauh ini, tim Negeri Gajah Putih tampil digdaya pada ASEAN U-16 Boys’ Futsal Championship 2025 seusai menang besar lawan Brunei (20-0) dan Myanmar (4-0).

Timnas futsal putra Indonesia kantongi modal berharga sebelum jumpa Thailand, Jumat (27/12) seusai mengalahkan Brunei Darussalam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Futsal U-16  Timnas Futsal Putra Indonesia  Timnas Futsal Putra  ASEAN U-16 Boys Futsal Championship 
BERITA TIMNAS FUTSAL U-16 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp