Timnas Futsal U-16 Indonesia Kantongi Modal Berharga Menjelang Jumpa Thailand

Jumat, 26 Desember 2025 – 01:01 WIB

jpnn.com, BANGKOK - Timnas Futsal Putra Indonesia mengantongi modal berharga untuk masuk final ASEAN U-16 Boys’ Futsal Championship 2025 seusai menang atas Brunei Darussalam.

Berlaga di Nonthaburi Hall, Bangkok, Kamis (25/12), skuad asuhan Reka Cahya Punthoadi itu menang dengan skor 5-0.

Gol kemenangan Garuda Muda dicetak oleh Alfin Nurhayadi pada menit ke-7, Muhammad Faisal Gumilang (11), Muh Alfayah Rafarrel Haerul (12), Muhammad Ibnu Alan (22) dan Muhammad Faisal Gumilang (25).

Laga tersebut sejatinya di atas kertas seharusnya mudah untuk dihadapi Timnas Futsal Putra Indonesia.

Pelatih Timnas Futsal Putra Indonesia, Reka Cahya Punthoadi menyebut sejak awal tidak meremehkan Brunei dan berupaya untuk menyiapkan strategi yang tepat agar rotasi pemain di lapangan berjalan dengan baik.

“Pertandingan hari ini tidak mudah karena lawan sudah mengetahui jumlah skor sebelumnya. Ke depan, kami akan melakukan evaluasi untuk meningkatkan performa tim agar bisa tampil lebih baik pada pertandingan selanjutnya melawan Thailand,” ungkap Reka.

Kemenangan melawan Brunei menjadi modal berharga skuad Garuda Muda menghadapi Thailand di laga berikutnya.

Sejauh ini, tim Negeri Gajah Putih tampil digdaya pada ASEAN U-16 Boys’ Futsal Championship 2025 seusai menang besar lawan Brunei (20-0) dan Myanmar (4-0).