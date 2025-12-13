Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Timnas Gagal di Sea Games 2025, Bung Towel Anggap Zainudin Amali Harus Tanggung Jawab

Sabtu, 13 Desember 2025 – 18:43 WIB
Timnas Gagal di Sea Games 2025, Bung Towel Anggap Zainudin Amali Harus Tanggung Jawab - JPNN.COM
Pengamat sepak bola Tommy Welly menganggap Waketum PSSI Zainudin Amali perlu bertanggung jawab dari kegagalan Timnas U-22. Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat sepak bola Tommy Welly menganggap Waketum PSSI Zainudin Amali sebagai sosok yang perlu bertanggung jawab terhadap kegagalan Timnas U-22 pada Sea Games 2025.

Sebab, kata Bung Towel sapaan Tommy Welly, Zainudin berstatus penanggung jawab utama Timnas U22 di SEA Games 2025.

"PIC untuk timnas ini adalah Amali. Maka dia harus bertanggung jawab,” kata Bung Towel kepada awak media, Sabtu (13/12).

Baca Juga:

Bung Towel menilai kegagalan Timnas U-22 bukan saja soal hasil semata, melainkan dalam level permainan yang buruk. 

"Overall permainan jelek, di awal banyak prediksi bahwa ini tim bagus dan kuat, apalagi bisa kalahkan Mali," ujarnya.

Menurut dia, penampilan buruk menjadi miris karena Garuda Muda diperkuat persepakbola naturalisasi, yakni Ivar Jenner, Mauro Zijlstra, Dion Markx, dan Jens Raven.

Baca Juga:

"Saya paradoks, ya, ini gagal," kata Bung Towel.

Menurut dia, kegagalan Timnas U-22 perlu dilihat dari beberapa aspe. Semisal pendekatan taktik yang terlalu monoton dari Indra Sjafri. 

Pengamat sepak bola Tommy Welly menganggap Waketum PSSI Zainudin Amali perlu bertanggung jawab dari kegagalan Timnas U-22.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SEA Games 2025  Bung Towel  Zainudin Amali  PSSI 
BERITA SEA GAMES 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp