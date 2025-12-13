Timnas Gagal di Sea Games 2025, Bung Towel Anggap Zainudin Amali Harus Tanggung Jawab

Sabtu, 13 Desember 2025 – 18:43 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat sepak bola Tommy Welly menganggap Waketum PSSI Zainudin Amali sebagai sosok yang perlu bertanggung jawab terhadap kegagalan Timnas U-22 pada Sea Games 2025.

Sebab, kata Bung Towel sapaan Tommy Welly, Zainudin berstatus penanggung jawab utama Timnas U22 di SEA Games 2025.

"PIC untuk timnas ini adalah Amali. Maka dia harus bertanggung jawab,” kata Bung Towel kepada awak media, Sabtu (13/12).

Bung Towel menilai kegagalan Timnas U-22 bukan saja soal hasil semata, melainkan dalam level permainan yang buruk.

"Overall permainan jelek, di awal banyak prediksi bahwa ini tim bagus dan kuat, apalagi bisa kalahkan Mali," ujarnya.

Menurut dia, penampilan buruk menjadi miris karena Garuda Muda diperkuat persepakbola naturalisasi, yakni Ivar Jenner, Mauro Zijlstra, Dion Markx, dan Jens Raven.

"Saya paradoks, ya, ini gagal," kata Bung Towel.

Menurut dia, kegagalan Timnas U-22 perlu dilihat dari beberapa aspe. Semisal pendekatan taktik yang terlalu monoton dari Indra Sjafri.