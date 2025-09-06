Timnas Indonesia Bantai Taiwan, Patrick Kluivert Beberkan PR Skuad Garuda

Sabtu, 06 September 2025 – 04:59 WIB

jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memuji performa para pemainnya seusai berpesta gol ke gawang Taiwan.

Dalam laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat malam (5/8/2025), Skuad Garuda tampil garang dengan kemenangan 6-0.

Empat gol di babak pertama lahir lewat Jordi Amat, gol bunuh diri Chao Ming Hsiu, Marc Klok, dan Eliano Reijnders. Setelah turun minum, giliran Ramadhan Sananta dan Sandy Walsh yang menambah keunggulan.

Pujian Patrick Kluivert

Meski menang besar, Kluivert tetap menegaskan bahwa masih ada pekerjaan rumah.

"Semangatnya luar biasa, kemudian eksekusinya juga sangat luar biasa sehingga kami bisa menang," ujar Kluivert.

Namun, pelatih asal Belanda itu menekankan formasi bisa berubah ketika menghadapi lawan yang levelnya lebih tinggi.

Evaluasi untuk Lini Tengah

Kluivert juga memberi catatan khusus untuk lini tengah yang dinilai masih kurang rapi dalam distribusi bola.

"Saya juga melihat ada yang perlu dievaluasi dari gelandang karena umpannya terlalu panjang. Namun, saya sangat mengapresiasi kecepatan permainan kami," ungkapnya.