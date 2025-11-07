Timnas Indonesia Bidik Gelar Juara SoSEA Football Competition 2025

jpnn.com - Timnas Indonesia membidik gelar juara pada Special Olympics South East Asia (SoSEA) Football Competition 2025, yang akan berlangsung pada 10–14 November 2025 di Stadion Sidolig, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung.

Pertandingan sepak bola tersebut akan diikuti oleh 132 atlet penyandang disabilitas intelektual dari enam negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Bangladesh.

Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung Hendi Maulana Yusup mengatakan bahwa sebagai tuan rumah, Pemerintah Kota Bandung sudah sangat siap untuk menyambut para peserta dari berbagai negara.

Dia berharap penyelenggaraan SoSEA 2025 dapat mendorong Bandung menjadi kota tujuan wisata olahraga (sport tourism), sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Wali Kota Bandung.

"Untuk target tentunya merebut gelar juara karena para pemain sudah bekerja keras di bawah bimbingan pelatih dan manajer selama empat bulan terakhir."

"Kami optimistis tim nasional Indonesia dapat meraih target juara," kata Hendi saat acara pelepasan Timnas di Sekertariat Special Olympics Indonesia (SOIna) Jawa Barat, Jalan Ahmad Yani, Jumat (7/11/2025).

Sementara itu, Ketua Umum Special Olympics Indonesia Jawa Barat Abdul Karim mengatakan bahwa Indonesia mengirimkan masing-masing dua tim, baik tim putra maupun tim putri, dalam ajang Special Olympics South East Asia Football Competition 2025.

Ajang tersebut menjadi yang pertama kalinya diadakan di Indonesia. Para pemain yang bergabung di tim nasional merupakan hasil dari proses seleksi yang telah dilakukan sebelumnya.