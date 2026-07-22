Timnas Indonesia Bungkam Bali United, John Herdman Melihat Perubahan Besar

jpnn.com - Timnas Indonesia terus mengasah kemampuan menjelang ASEAN Championship 2026 melalui laga uji coba melawan Bali United.

Dalam pertandingan persahabatan yang digelar di Bali United Training Center, Gianyar, Selasa (21/7/2026), skuad asuhan John Herdman menang dengan skor 3-0.

Tiga gol kemenangan Skuad Garuda dicetak oleh Marc Klok, Dony Tri Pamungkas, dan Mitchell Baker.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengaku senang dengan progres yang ditunjukkan Rizky Ridho dan kolega.

Menurutnya, para pemain terus mengalami perkembangan selama menjalani pemusatan latihan, baik secara individu maupun sebagai sebuah tim.

"Kami mulai melihat tanda-tanda yang jelas dari identitas taktik kami, dan tim menunjukkan perkembangan yang baik hari ini," ujar pria kelahiran 19 Juli 1975 itu.

Pelatih Kanada di Piala Dunia 2022 itu berharap anak asuhnya tetap fokus menghadapi ASEAN Championship Cup 2026, turnamen yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF.

Tingginya harapan suporter terhadap Skuad Garuda dinilai wajar. Indonesia masih memburu gelar perdana setelah enam kali harus puas menjadi runner up pada edisi 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020.