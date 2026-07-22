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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas Indonesia Bungkam Bali United, John Herdman Melihat Perubahan Besar

Rabu, 22 Juli 2026 – 12:11 WIB
Timnas Indonesia Bungkam Bali United, John Herdman Melihat Perubahan Besar - JPNN.COM
Skuad Timnas Indonesia saat berlatih menjelang ASEAN Championship Cup 2026 di Bali United Training Center, Gianyar. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Timnas Indonesia terus mengasah kemampuan menjelang ASEAN Championship 2026 melalui laga uji coba melawan Bali United.

Dalam pertandingan persahabatan yang digelar di Bali United Training Center, Gianyar, Selasa (21/7/2026), skuad asuhan John Herdman menang dengan skor 3-0.

Tiga gol kemenangan Skuad Garuda dicetak oleh Marc Klok, Dony Tri Pamungkas, dan Mitchell Baker.

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Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengaku senang dengan progres yang ditunjukkan Rizky Ridho dan kolega.

Menurutnya, para pemain terus mengalami perkembangan selama menjalani pemusatan latihan, baik secara individu maupun sebagai sebuah tim.

"Kami mulai melihat tanda-tanda yang jelas dari identitas taktik kami, dan tim menunjukkan perkembangan yang baik hari ini," ujar pria kelahiran 19 Juli 1975 itu.

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Pelatih Kanada di Piala Dunia 2022 itu berharap anak asuhnya tetap fokus menghadapi ASEAN Championship Cup 2026, turnamen yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF.

Tingginya harapan suporter terhadap Skuad Garuda dinilai wajar. Indonesia masih memburu gelar perdana setelah enam kali harus puas menjadi runner up pada edisi 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020.

Timnas Indonesia meraih hasil positif di laga uji coba menjelang ASEAN Championship Cup 2026 melawan Bali United, Selasa (21/7)

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TAGS   Timnas Indonesia  John Herdman  Bali United  ASEAN Championship 2026  Piala AFF 2026  Jadwal Timnas Indonesia 
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