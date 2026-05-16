Timnas Indonesia di Grup Neraka Piala Asia 2027, John Herdman Menyiapkan Fondasi Penting

jpnn.com - JAKARTA – Timnas Indonesia bakal menjalani serangkaian pertandingan di Grup D Piala Asia 2027 bersama Jepang, Qatar, dan Thailand.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menyatakan tidak gentar meski Jay Idzes dan kawan-kawan berada di "grup neraka".

"Kami akan berusaha untuk melewati (rintangan) dan mengambil langkah tim sejauh mungkin. Semoga kami bisa sejauh mungkin ke babak yang tidak pernah dilewati sebelumnya," kata John dalam wawancara dengan ANTARA di Jakarta, awal pekan ini.

Pelatih berkebangsaan Inggris itu mengatakan bahwa langkahnya dalam membawa tim Merah Putih berbicara banyak pada turnamen terbesar di Asia ini ialah dengan memberikan fondasi mental yang kuat.

Menurut Herdman, fondasi mental yang kuat akan membuat para pemain tidak akan risau menghadapi lawan sekuat apa pun.

"Saya lebih suka berada di pemusatan latihan di mana kami memiliki banyak waktu yang diperoleh. Jadi di sana kami akan menciptakan mentalitas dan semangat pantang menyerah dan kami akan mengambil peran non-unggulan," kata Herdman.

Herdman mengatakan baik Jepang, Qatar, maupun Thailand tak ingin cepat-cepat bersua Indonesia, yang berada di pot keempat, karena dari beberapa catatan terakhir tim Garuda kerap merepotkan mereka.

Tim Merah Putih mempunyai riwayat cukup menjanjikan dengan melangkah ke babak 16 besar Piala Asia 2023.