JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas Indonesia Digenjot Tanpa Ampun, Beckham Putra Beber Pola Latihan John Herdman

Jumat, 27 Maret 2026 – 09:37 WIB
Timnas Indonesia Digenjot Tanpa Ampun, Beckham Putra Beber Pola Latihan John Herdman - JPNN.COM
Beckham Putra menjalani sesi latihan bersama Timnas Indonesia. Foto: Kita Garuda.

jpnn.com - Perubahan besar mulai terasa di tubuh Timnas Indonesia sejak kedatangan pelatih anyar, John Herdman.

Intensitas latihan meningkat tajam, para pemain dituntut bergerak cepat memahami konsep permainan yang dibawa sang entrenador.

Gelandang Beckham Putra mengakui bahwa sesi latihan yang dijalani saat ini jauh lebih menuntut, baik secara fisik maupun pemahaman taktik.

"Latihan yang kami jalani sekarang benar-benar padat dan penuh detail."

"Kami harus cepat menangkap apa yang diinginkan pelatih, terutama soal perpindahan dari bertahan ke menyerang dan sebaliknya," jelas pemain Persib Bandung itu.

Beckham menjelaskan program latihan disusun bertahap dengan fokus berbeda di setiap sesi.

Pada awal, tim lebih diarahkan memperkuat lini pertahanan sebelum kemudian beralih ke pola serangan.

"Di awal kami lebih banyak mengerjakan aspek bertahan."

Perubahan besar mulai terasa di tubuh Timnas Indonesia sejak kedatangan pelatih anyar, John Herdman. Beckham Putra ungkap fakta ini.

Timnas Indonesia  Beckham Putra  John Herdman  FIFA Series  Jadwal FIFA Series 2026 
