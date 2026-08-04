Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas Indonesia Dihajar Vietnam, Silakan Simpulkan Sendiri Omongan John Herdman

Selasa, 04 Agustus 2026 – 05:05 WIB
Timnas Indonesia Dihajar Vietnam, Silakan Simpulkan Sendiri Omongan John Herdman - JPNN.COM
Pesepak bola Timnas Indonesia Thom Haye saat bertanding melawan Vietnam pada pertandingan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/8). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Timnas Indonesia kalah telak dari Vietnam pada pertandingan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Senin (3/8) malam, dengan skor 0-3.

Seusai laga Timnas Indonesia vs Vietnam, John Herdman langsung menyampaikan hasil evaluasinya.

Pelatih Timnas Indonesia itu mengatakan, kerapatan formasi tim asuhannya harus diperbaiki untuk menghadapi laga berikutnya pada fase grup Piala AFF 2026.

Baca Juga:

"Saya rasa bagi kami, kami harus tetap menjaga kerapatan formasi. Baik saat kami menyerang maupun bertahan, formasi harus tetap rapat," kata John Herdman dalam konferensi pers seusai laga.

Herdman menjelaskan bahwa selain kerapatan formasi, manajemen permainan juga harus secara lebih baik lagi yang dimulai dari pelatih, bukan dari pemain, dalam mengelola pertandingan.

Dalam pertandingan melawan Vietnam, kata dia, timnya ingin bermain menyerang, mengalirkan permainan ke lini depan atau pertahanan lawan.

Baca Juga:

Pihaknya tidak ingin menjadi tim yang hanya bertahan di area sendiri dan mengandalkan serangan balik, meski strategi semacam itu membutuhkan keberanian serta memiliki risiko tersendiri.

"Kami hanya harus mempelajari momen-momen yang tepat agar pertahanan kami rapat saat diserang dan transisi bertahan kami terorganisasi dengan lebih baik," katanya.

Berikut penjelasan John Herdman seusai Timnas Indonesia kalah telak dari Vietnam pada laga Piala AFF 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Indonesia  Timnas Indonesia kalah  Indonesia vs Vietnam  Piala AFF 2026  John Herdman 
BERITA TIMNAS INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp