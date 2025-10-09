Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas Indonesia Dipukul Arab Saudi, Kluivert Bicara soal Singa dan Marteen Paes

Kamis, 09 Oktober 2025 – 08:16 WIB
Timnas Indonesia Dipukul Arab Saudi, Kluivert Bicara soal Singa dan Marteen Paes - JPNN.COM
Patrick Kluivert. Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP

jpnn.com - JEDDAH - Juru Taktik Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengapresiasi kerja keras pasukannya yang keok 2-3 dari Arab Saudi, pada laga Grup B Babak IV Kualifikasi Piala Dunia 2026, di King Abdullah Sports City Hall Stadium, Jeddah, Kamis (9/10) dini hari WIB.

Indonesia unggul lebih dahulu, tetapi cuma sebentar.

Arab Saudi lalu menang 3-2 dan membuka peluang lebar untuk lulus ke Piala Dunia 2026.

Baca Juga:

Buat Timnas Indonesia, kekalahan dari Arab membuat laga melawan Irak pada Minggu (12/10) menjadi penentu, apakah masih bisa ke play-off atau tamat.

Babak IV Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia ini terbagi dua pul. Grup A diisi Qatar (tuan rumah), Uni Emirat Arab, dan Oman. Grup B berisi Arab Saudi (tuan rumah), Indonesia, dan Irak.

Juara Grup A dan Grup B langsung mendapat tiket Piala Dunia 2026. Dua peringkat kedua ke babak V untuk berebut satu tiket ke play-off melawan wakil dari benua lain. Pemenang play-off akhirnya berhak ke Piala Dunia 2026.

Baca Juga:

“Hasil pertandingan ini sangat mengecewakan, tetapi para pemain bertarung seperti singa. Saya bangga dengan usaha mereka,” kata Kluivert dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Pelatih asal Belanda itu menilai Indonesia memulai laga dengan baik, tetapi kehilangan kendali permainan setelah berhasil unggul terlebih dahulu melalui eksekusi penalti Kevin Diks.

Buat Timnas Indonesia, kekalahan dari Arab Saudi membuat laga melawan Irak pada Minggu nanti menjadi penentu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Indonesia  Patrick Kluivert  Arab Saudi  Maarten Paes  kualifikasi Piala Dunia 2026 
BERITA TIMNAS INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp