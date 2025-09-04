Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas Indonesia Ditahan Laos, Korea Pesta Gol Lawan Macau

Kamis, 04 September 2025 – 01:01 WIB
Striker Timnas Indonesia U-23, Rafael Struick saat berlaga dalam Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Rabu (3/9). Foto: Dok. Kita Garuda

jpnn.com, SIDOARJO - Timnas Indonesia U-23 mengawali pertandingan Kualifikasi Piala Asia U-23 2025 dengan bermain imbang melawan Laos.

Berlaga di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Rabu (3/9), skuad asuhan Gerald Vanenburg itu berbagi angka 0-0 dengan lawan.

Pada laga itu, Timnas Indonesia U-23 memiliki banyak peluang, termasuk pada menit ke-6 saat Rayhan Hannan mencetak gol.

Wasit Jafran asal Sri Lanka kemudian menganulir gol tersebut setelah Jens Raven dianggap berada dalam posisi offside terlebih dahulu.

Kiper Laos yaitu Kop Lokpha Thip banyak melakukan penyelamatan penting yang membuat lini serang Timnas Indonesia frustrasi.

Hingga pertandingan berakhir, skor tanpa gol bertahan dan kedua tim harus puas berbagi angka.

Hasil berbeda didapatkan Korea yang mampu pesta gol saat menghadapi Macau.

Tim asuhan Lee Minsung itu menang dengan skor 5-0 melalui gol dari Jeong Jaesang (13’, 48’), Park Seungho (45’+4), Kang Seongjin (57’), dan Seo Jaemin (88’).

