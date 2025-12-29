Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas Indonesia Enggan Jemawa di AFC Futsal Asian Cup 2026

Selasa, 27 Januari 2026 – 00:20 WIB
Timnas Indonesia Enggan Jemawa di AFC Futsal Asian Cup 2026 - JPNN.COM
Pelatih Timnas futsal putra Indonesia, Hector Sauto saat menghadiri konferensi pers jelang AFC Futsal Asian Cup 2026 di Indonesia Arena, Jakarta, Senin (26/1). Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com - Timnas Indonesia enggan jemawa menjelang tampil di ajang Piala Asia Futsal 2026.

Pelatih Timnas futsal Indonesia, Hector Sauto mengungkapkan bahwa skuad Garuda berada di dalam grup yang berat.

Tercatat Muhammad Iqbal berada di Grup A bersama Korea, Kirgistan, dan Irak.

Untuk itu juru taktik asal Spanyol itu berharap anak asuhannya bisa fokus pada setiap pertandingan untuk bisa mewujudkan target melangkah hingga perempat final.

“Seluruh pemain sudah siap untuk menghadapi laga di AFC Futsal Asian Cup 2026.”

“Tentu level pertandingannya akan sangat berbeda karena seluruh negara Asia telah bersiap,” ujar pelatih kelahiran 7 Desember 1981 itu.

Hector berharap anak asuhannya termotivasi mengingat bermain di hadapan publik sendiri.

Mantan pelatih Bintang Timur Surabaya itu menilai keuntungan timnya menjadi tuan rumah dan mendapatkan dukungan penuh penggemar.

Timnas Indonesia enggan jemawa menjelang tampil di ajang Piala Asia Futsal 2026 melawan Korea, Selasa (27/1)

TAGS   AFC FUTSAL ASIAN CUP 2026  Futsal  Timnas Indonesia  Timnas Futsal 
