JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas Indonesia Gagal ke Piala Asia U-23, Gerald Vanenburg di Ambang Pemecatan?

Selasa, 09 September 2025 – 22:17 WIB
Pelatih Timnas U-23 Indonesia Gerald Vanenburg. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Bagaimana nasib Gerald Vanenburg setelah Timnas Indonesia gagal menembus putaran final Piala Asia U-23 2026?

Garuda Muda dipastikan tersisih setelah pada laga terakhir Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 kalah tipis 0-1 dari Korea

Bertanding di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Selasa (9/9/2025), gawang Cahya Supriadi bobol melalui Hwang Doyun pada menit ke-7.

Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia harus puas finis di peringkat kedua Grup J. Jens Ravens dan kolega hanya mengoleksi empat poin, hasil dari sekali menang, satu imbang, dan satu kali kalah.

Peluang Indonesia lulus melalui peringkat kedua terbaik juga pupus karena kalah jumlah poin dengan kontestan dari grup lain.

Masa Depan Gerlad Vanenburg

Manajer Timnas Indonesia Ahmed Zaki Iskandar mengungkapkan bahwa posisi Gerald Vanenburg akan tetap dievaluasi.

Sejak awal penunjukkannya sebagai pelatih, legenda Ajax Amsterdam itu memang diharapkan membawa Indonesia ke Piala Asia U-23 

"Pastinya coach Gerald sudah ditargetkan untuk menyelesaikan beberapa tugas. Untuk lebih lengkapnya Ketum PSSI yang bisa menjawab,” ujar politikus Golkar kelahiran 14 Desember 1973 itu.

