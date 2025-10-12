Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Blunder Berujung Petaka Lawan Irak

Minggu, 12 Oktober 2025 – 04:51 WIB
Timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Harapan Timnas Indonesia untuk mencatat sejarah lolos ke Piala Dunia 2026 harus kandas di tangan Irak.

Gol tunggal Zidane Iqbal menjadi penentu kekalahan Skuad Garuda dengan skor tipis 0-1 pada laga terakhir Grup B putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Minggu (12/10/2025) dini hari WIB.

Bertanding di King Abdullah Sports City, Jeddah, Indonesia tampil percaya diri sejak awal.

Meski bermain di bawah tekanan suporter Irak, anak asuh Patrick Kluivert berani menekan dengan pola umpan panjang dan pressing tinggi.

Thom Haye membuka peluang pertama lewat sepakan jarak jauh di menit kedelapan, tetapi bola masih mudah diamankan kiper Jalal Hassan.

Mauro Zijlstra hampir membawa Indonesia unggul di menit ke-13 lewat sontekan jarak dekat yang membentur pemain belakang Irak.

Kemudian, melalui situasi sepak pojok, sundulan Zijlstra kembali melebar tipis dari gawang Irak. Eliano Reijnders juga sempat mengancam di menit ke-32, tetapi tendangannya masih belum menemui sasaran.

Irak bukan tanpa ancaman. Di babak kedua, tim asuhan Graham Arnold itu perlahan mengambil alih tempo permainan melalui penguasaan bola.

