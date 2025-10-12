Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Cek Klasemen & Ulasan FIFA

Minggu, 12 Oktober 2025 – 06:48 WIB

jpnn.com - JEDDAH – Timnas Indonesia yang diasuh Patrick Kluivert kalah lagi dan gagal lulus ke Piala Dunia 2026.

Meladeni Irak pada pertandingan kedua Indonesia di Grup B Babak IV Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, di Stadion Raja Abdullah, Jedah, Minggu (12/10) dini hari WIB, timnya Kluivert kalah 0-1.

Sebelum kalah dari Irak, Timnas Indonesia keok 2-3 dari Arab Saudi.

Dua kekalahan itu membuat Timnas Indonesia sudah bisa dadah Piala Dunia 2026.

Timnas Indonesia tak mungkin menjadi juara Grup B -yang menjadi syarat mendapat tiket ke Piala Dunia 2026.

Timnas Indonesia juga tak mungkin menjadi runner up Grup B -yang menjadi syarat melakoni Babak V untuk menuju play-off meladeni negara dari konfederasi lain.

Sementara itu, Irak dan Arab Saudi sama-sama masih menjaga peluang untuk lulus ke Piala Dunia 2026, entah itu sebagai juara atau runner up Grup B.

FIFA yang punya hajatan memberi ulasan singkat soal laga Irak vs Indonesia.