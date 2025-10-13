Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Mas Pras Singgung soal Nasib

Senin, 13 Oktober 2025 – 04:16 WIB
Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Mas Pras Singgung soal Nasib - JPNN.COM
Duel Timnas Indonesia (jersei merah) vs Irak (jersei putih). Foto: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Indonesia dipastikan gagal ke Piala Dunia 2026 setelah menelan kekalahan dari Irak dengan skor akhir 0-1 dalam laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Minggu (12/10) dini hari WIB.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi.

‎Mas Pras, sapaan akrab Mensesneg, meminta agar masyarakat Indonesia tidak patah semangat dan jangan pernah lelah mendukung Timnas Indonesia.

Baca Juga:

‎"Kita coba lagi, kita evaluasi, kita perbaiki lagi, jangan patah semangat, terus jangan pernah lelah untuk mencintai Timnas," kata Mas Pras saat memberikan keterangan seusai menghadiri rapat terbatas dipimpin Presiden Prabowo di kediaman Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam.

‎Di sisi lain, dia menilai penampilan Timnas sangat bagus.

‎Menurutnya, memang keberuntungan belum berpihak pada Timnas Garuda.

Baca Juga:

‎"Tadi malam (Minggu dini hari) mainnya luar biasa, bagus sebenarnya, tetapi memang mungkin nasib belum berpihak, gitu," katanya.

‎Dalam kesempatan sebelumnya, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia karena Timnas Indonesia belum mampu lulus ke Piala Dunia 2026 setelah kalah tipis 0-1 dari Irak.

Mas Pras mengatakan, Timnas Indonesia bermain bagus saat melawan Irak pada laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Indonesia  kualifikasi Piala Dunia 2026  Prasetyo Hadi  Erick Thohir  Patrick Kluivert 
BERITA TIMNAS INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp