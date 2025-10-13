Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Mas Pras Singgung soal Nasib

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Indonesia dipastikan gagal ke Piala Dunia 2026 setelah menelan kekalahan dari Irak dengan skor akhir 0-1 dalam laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Minggu (12/10) dini hari WIB.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi.

‎Mas Pras, sapaan akrab Mensesneg, meminta agar masyarakat Indonesia tidak patah semangat dan jangan pernah lelah mendukung Timnas Indonesia.

‎"Kita coba lagi, kita evaluasi, kita perbaiki lagi, jangan patah semangat, terus jangan pernah lelah untuk mencintai Timnas," kata Mas Pras saat memberikan keterangan seusai menghadiri rapat terbatas dipimpin Presiden Prabowo di kediaman Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam.

‎Di sisi lain, dia menilai penampilan Timnas sangat bagus.

‎Menurutnya, memang keberuntungan belum berpihak pada Timnas Garuda.

‎"Tadi malam (Minggu dini hari) mainnya luar biasa, bagus sebenarnya, tetapi memang mungkin nasib belum berpihak, gitu," katanya.

‎Dalam kesempatan sebelumnya, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia karena Timnas Indonesia belum mampu lulus ke Piala Dunia 2026 setelah kalah tipis 0-1 dari Irak.