Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia, Herry Kiswanto Sentil Derasnya Gelombang Naturalisasi

Senin, 13 Oktober 2025 – 10:43 WIB
Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia, Herry Kiswanto Sentil Derasnya Gelombang Naturalisasi - JPNN.COM
Skuad Timnas Indonesia. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com -

Kesempatan Timnas Indonesia terbang lebih tinggi ke Piala Dunia 2026 harus pupus di depan mata.

Skuad Garuda menelan kekalahan 0-1 atas Irak pada pertandingan kedua Grup B putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Minggu (12/10/2025) dini hari WIB.

Baca Juga:

Pasukan Patrick Kluivert juga sebelumnya kalah saat melawan Arab Saudi dengan skor 2 - 3. Hasil ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen Grup B dengan nol poin.

Sorotan dari Herry Kiswanto

Kegagalan Indonesia lulus ke final Piala Dunia 2026 mendapat sorotan dari berbagai pihak, salah satunya legenda sepak bola nasional, Herry Kiswanto.

Sosok yang memiliki 40 caps bersama Timnas Indonesia itu menyoroti banyaknya pemain naturalisasi yang ada dalam skuad Skuad Garuda kali ini.

Baca Juga:

Herry menilai Indonesia seharusnya bisa berjaya dengan pemain-pemain lokal, bukan diaspora, seperti yang saat ini terjadi.

"Dari awal (saya) memang kurang begitu setelah datangnya arus diaspora, derasnya naturalisasi, pelatih-pelatih asing," kata Herry saat ditemui di Sumedang, dikutip Senin (13/10/2025).

Legenda Timnas Indonesia Herry Kiswanto mengomentari kegagalan Garuda menembus Piala Dunia 2026 usai kalah 1 - 0 atas Irak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Indonesia  Piala Dunia  Herry Kiswanto  Piala Dunia 2026  Patrick Kluivert 
BERITA TIMNAS INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp