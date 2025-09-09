Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas Indonesia Gagal Membobol Gawang Lebanon, Kluivert Singgung Suasana Panas

Selasa, 09 September 2025 – 04:35 WIB
Timnas Indonesia Gagal Membobol Gawang Lebanon, Kluivert Singgung Suasana Panas - JPNN.COM
Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert (kanan) saat mendampingi tim melawan Lebanon dalam laga FIFA Match Day di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Senin (8/9/2025) malam. Foto: ANTARA/Rizal Hanafi

jpnn.com - SURABAYA – Timnas Indonesia tidak mampu membobol gawang Lebanon pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Senin (9/9) malam.

Meski Timnas Indonesia mendominasi permainan, terutama pada babak pertama, tetapi tidak satu pun gol tercipta.

Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menilai taktik bertahan yang diterapkan Lebanon menjadi kendala utama bagi skuad Garuda untuk mencetak gol hingga pertandingan berakhir imbang 0-0.

Baca Juga:

"Kalau melihat cara Lebanon bermain, mereka benar-benar bertahan rapat di area sendiri. Itu membuat situasi mencetak gol lebih sulit. Kami sudah berusaha menyerang dan menciptakan peluang, tetapi sayangnya tidak ada gol," kata Kluivert saat konferensi pers setelah pertandingan.

Selain itu, dia juga menyebut suasana pertandingan yang sempat memanas karena terjadi beberapa konflik dengan pemain lawan maupun wasit, juga menjadi faktor lainnya.

Namun, dirinya bersyukur tidak ada penggawa Garuda yang cedera setelah pertandingan melawan Lebanon.

Baca Juga:

"Saya hanya ingin pertandingan bersih, apalagi kami punya dua laga penting bulan depan. Semua pemain harus tetap sehat," ucapnya.

Lebih lanjut, mantan penyerang timnas Belanda itu mengaku sudah melihat perkembangan positif dari skuad Garuda selama 10 hari terakhir, yang dinilainya mampu memahami filosofi permainan yang ia terapkan.

Berikut komentar Patrick Kluivert seusai pertandingan FIFA Matchday Timnas Indonesia vs Lebanon.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Indonesia  Lebanon  Patrick Kluivert  Jay Idzes  FIFA Matchday 
BERITA TIMNAS INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp