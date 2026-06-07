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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas Indonesia Geber Latihan Hadapi Mozambik, Hubner Fokus Pemulihan Cedera

Minggu, 07 Juni 2026 – 19:51 WIB
Timnas Indonesia Geber Latihan Hadapi Mozambik, Hubner Fokus Pemulihan Cedera - JPNN.COM
Pemain timnas Indonesia menjalani sesi latihan untuk menghadapi Mozambik di Stadion Madya, Zenayan, Jakarta, Minggu (7/6/2026). (ANTARA/Aloysius Lewokeda)

jpnn.com, JAKARTA - Bek Timnas Indonesia, Justin Hubner, terpaksa berlatih terpisah di pinggir lapangan akibat cedera otot paha belakang saat skuad Garuda bersiap menghadapi Mozambik dalam laga FIFA Match Day.

Pantauan ANTARA di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Minggu petang, sebanyak 24 pemain timnas mengikuti latihan intensif yang dikawal pelatih John Herman, sedangkan Justin hanya menyaksikan dari pinggir lapangan.

Pada laga terbaru melawan Oman yang dimenangkan Indonesia dengan skor telak 3-0, Herdman memutuskan tidak memainkan Hubner hingga akhir laga.

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Herdman menjelaskan bahwa pergantian Hubner dilakukan sebagai langkah antisipasi setelah bek sayap itu merasakan sedikit gangguan pada otot paha belakangnya.

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kondisi pemain agar tetap siap menghadapi agenda penting berikutnya.

Selain Hubner, Mees Hilgers yang tidak masuk daftar pemain yang dipanggil Herman juga berada di lapangan, namun menjalani latihan khusus karena sedang dalam proses pemulihan cedera.

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Sementara itu, sejumlah pemain lain termasuk Doni Tri Pamungkas, Matthew Baker, Mauro Zijlstra berada dalam kondisi prima.

Setelah mengalahkan Oman yang berperingkat ke-79 dunia FIFA, skuad Merah Putih akan kembali menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa (9/6).

Bek Timnas Indonesia Justin Hubner terpaksa berlatih terpisah di pinggir lapangan akibat cedera otot paha belakang saat menghadapi Mozambik di FIFA Match Day.

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TAGS   Justin Hubner  Indonesia Vs Mozambik  Mozambik 
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