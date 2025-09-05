Timnas Indonesia Gilas Taiwan, Modal Penting Menjelang Kualifikasi Piala Dunia 2026

Jumat, 05 September 2025 – 22:52 WIB

jpnn.com - Timnas Indonesia pesta gol pada laga FIFA Matchday melawan Taiwan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat (5/9/2025) malam..

Skuad asuhan Patrick Kluivert menang dengan skor telak 6-0. Gol kemenangan Skuad Garuda dicetak oleh Jordi Amat pada menit ke-(4), bunuh diri Ming-hsiu Chao (23'), Marc Klok (33'), Eliano Reijnders (38'), Ramadhan Sananta (58'), dan Sandy Walsh (60').

Jalannya Pertandingan

Timnas Indonesia tampil dominan sejak awal laga dengan mengambil inisiatif serangan. Jordi Amat membuka skor pada menit ke-4 setelah memanfaatkan umpan matang Beckham Putra.

Unggul 1-0 membuat Timnas Indonesia terus menggempur pertahanan Taiwan asuhan Huang Che-Ming.

Gol kedua lahir dari bunuh diri Ming-hsiu Chao pada menit ke-23 setelah terjadi kemelut di depan gawang Taiwan.

Sepuluh menit berselang, Marc Klok membawa Garuda terbang tinggi setelah kerja samanya apik dengan Egy Maulana Vikri berbuah gol. Sepakan kerasnya menghunjam deras gawang Taiwan yang dijaga kiper Chiu-lin Huang.

Eliano Reijnders kemudian menutup pesta gol Timnas Indonesia di babak pertama menjadi 4-0 memanfaatkan umpan matang Yakob Sayuri.

Memasuki babak kedua, Ramadhan Sananta akhirnya mencatatkan namanya di papan skor menit ke-58 setelah menyambar umpan apik Sandy Walsh di sisi pertahanan Taiwan.