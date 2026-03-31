Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas Indonesia Kalah dari Bulgaria, John Herdman Justru Temukan ‘Harta Karun’

Selasa, 31 Maret 2026 – 16:03 WIB
Timnas Indonesia Kalah dari Bulgaria, John Herdman Justru Temukan ‘Harta Karun’ - JPNN.COM
Duel Timnas Indonesia (jersei merah) vs Bulgaria (jersei putih) di final FIFA Series 2026. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Timnas Indonesia harus puas finis sebagai runner up FIFA Series 2026 setelah takluk dari Bulgaria.

Duel Indonesia vs Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin (30/3/2026), berakhir dengan skor 0-1.

Meski hasil akhir tidak sesuai harapan, Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menemukan harta karun di dalam skuadnya.

Pria asal Inggris itu melihat banyak hal positif dari penampilan Jay Idzes dan kolega.

Menurut Herdman, secara keseluruhan permainan tim menunjukkan perkembangan yang cukup jelas, terutama dalam aspek kerja sama, intensitas permainan, serta konsistensi dalam menjalankan strategi.

"Kalau melihat pertandingan tadi, saya banyak menemukan hal positif. Tim ini bermain sebagai satu kesatuan, dengan komitmen tinggi secara fisik dan tetap berpegang pada gaya bermain yang kami inginkan."

"Hanya saja, hasil akhirnya belum berpihak kepada kami," jelasnya.

Secara khusus, Herdman memberikan apresiasi kepada Calvin Verdonk yang dinilainya tampil menonjol sepanjang laga.

Di balik kekalahan Timnas Indonesia atas Bulgaria, John Herdman menemukan harta karun.

TAGS   Timnas Indonesia  John Herdman  FIFA Series  indonesia vs bulgaria  FIFA Series 2026 
BERITA TIMNAS INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp