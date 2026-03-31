JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas Indonesia Kalah, John Herdman Menyanjung 1 Pemain Setinggi Langit

Selasa, 31 Maret 2026 – 05:17 WIB
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Timnas Indonesia kalah dari Bulgaria dengan skor 0-1 pada laga final FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (30/3) malam.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memuji Calvin Verdonk sebagai pemain yang komplet.

Menurutnya, Verdonk tak hanya bisa memainkan peran sebagai pemain bertahan.

Namun, juga piawai dalam mengendalikan permainan dan juga membantu lini serang.

Hal ini dikatakan Herdman setelah ia menugaskan Verdonk untuk bermain lebih ke depan dalam laga final FIFA Series 2026 melawan Bulgaria.

"Penampilannya malam ini luar biasa. Dia pemain yang komplet. Ia punya kecerdasan taktik, kecepatan, stamina, akselerasi, dan visi umpan yang baik," kata Herdman pada jumpa pers seusai pertandingan.

Verdonk terlihat memainkan dua peran berbeda pada pertandingan ini.

Pertama sebagai gelandang bertahan dan kedua sebagai gelandang serang dengan peran "nomor 10".

Timnas Indonesia  Timnas Indonesia kalah  John Herdman  FIFA Series 2026  Bulgaria 
