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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas Indonesia Kalah Tebal, Rizky Ridho Mendapat Sorotan, Dia Bilang Begini

Selasa, 04 Agustus 2026 – 05:18 WIB
Timnas Indonesia Kalah Tebal, Rizky Ridho Mendapat Sorotan, Dia Bilang Begini - JPNN.COM
Pesepak bola Timnas Indonesia Thom Haye saat bertanding melawan Vietnam pada pertandingan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/8). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Rizky Ridho mendapat sorotan seusai Timnas Indonesia kalah telak dari Vietnam pada pertandingan Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Senin (3/8) malam.

Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho memilih mengabaikan kritik negatif terkait penampilannya saat melawan Vietnam agar tetap menjaga fokus menghadapi laga selanjutnya kontra Singapura di Grup A Piala AFF 2026.

"Saya akan terima kritik-kritik kebaikan untuk saya sendiri dan ketika kritik itu sudah menjurus ke hal yang lain-lain (negatif), saya enggak akan peduli," kata Rizky Ridho dalam konferensi pers usai laga melawan Vietnam di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Senin malam.

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Timnas Indonesia kalah telak 0-3 dari Vietnam dalam pertandingan ketiga di fase grup, setelah memetik dua kemenangan di laga sebelumnya melawan Kamboja (5-1) dan Timor Leste (3-0).

Rizky Ridho mengakui bahwa dalam laga Indonesia vs Vietnam dirinya membuat banyak kesalahan yang di antaranya membuat gawang Indonesia kebobolan.

Penampilannya bersama skuad Garuda dalam laga itu menuai kritik dari publik melalui media sosial.

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Bagi Ridho, kritik publik terhadap pemain itu merupakan suatu hal normal di sepak bola, karena ketika pemain tampil buruk, maka akan menuai berbagai komentar.

Namun, ketika kritik itu menjurus kepada hal-hal negatif, maka pemain Persija Jakarta itu memilih untuk mengabaikannya.

Berikut pernyataan Rizky Ridho yang mendapat sorotan setelah Timnas Indonesia kalah tebal dari Vietnam pada laga Piala AFF 2026.

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TAGS   Timnas Indonesia  Timnas Indonesia kalah  Indonesia vs Vietnam  Rizky Ridho  Piala AFF 2026 
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