JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas Indonesia Kembali ke GBK, Oman dan Mozambik Menanti

Rabu, 20 Mei 2026 – 20:52 WIB
Skuad Timnas Indonesia saat berlaga pada ajang FIFA Series 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni laga persahabatan di Jakarta dengan menghadapi Oman dan Mozambik.

Skuad asuhan John Herdman akan menjalani seluruh agenda FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.

Jay Idzes dan kolega dijadwalkan lebih dulu menghadapi Oman pada Jumat (5/6).

Adapun laga kedua melawan Mozambik akan digelar pada Selasa (9/6).

Dengan keluarnya jadwal tersebut, Skuad Garuda dipastikan kembali bermain di kandang pada agenda FIFA Matchday.

Tercatat, pada Maret lalu, Timnas Indonesia juga tampil di hadapan publik sendiri saat menjalani FIFA Series 2026 melawan Saint Kitts and Nevis dan Bulgaria.

FIFA Matchday pada Juni ini akan menjadi bagian dari persiapan Timnas Indonesia menuju ASEAN Championship 2026.

Pada ajang tersebut, Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang playoff antara Brunei Darussalam vs Timor Leste.

