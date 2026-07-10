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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas Indonesia Matangkan Persiapan di Bali, Rizky Ridho Beri Sinyal Positif

Jumat, 10 Juli 2026 – 20:59 WIB
Timnas Indonesia Matangkan Persiapan di Bali, Rizky Ridho Beri Sinyal Positif - JPNN.COM
Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman memimpin latihan anak asuhannya menjelang tampil pada ajang ASEAN Championships 2026 di Bali United Training Center, Gianyar. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan menghadapi ASEAN Championship 2026

Skuad Garuda saat ini tengah menjalani pemusatan latihan di Bali United Training Center, Gianyar, sejak Minggu (5/7/2026).

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman terus mengasah kondisi fisik para pemain selama menjalani pemusatan latihan.

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Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho menilai persiapan kali ini lebih matang karena tim memiliki waktu latihan yang lebih panjang dibandingkan edisi sebelumnya.

Persiapan tersebut diharapkan mampu membawa Timnas Indonesia meraih hasil maksimal pada ASEAN Championships 2026.

"Sangat senang bisa menjalani pemusatan latihan di Bali karena sebelumnya juga TC untuk Piala AFF di sini," ujar pemain asal Persija Jakarta itu.

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Timnas Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste.

Skuad Garuda akan mengawali perjuangannya dengan menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, pada Minggu (27/7).

Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan menghadapi ajang ASEAN Championship 2026 dengan berlatih di Bali sejak Minggu (5/7)

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TAGS   Timnas Indonesia  Rizky Ridho  ASEAN Championship 2026  Piala AFF 2026 
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