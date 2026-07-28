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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas Indonesia Menang 5-1 atas Kamboja, Erick Thohir Ingatkan Bahaya Besar

Selasa, 28 Juli 2026 – 09:04 WIB
Timnas Indonesia Menang 5-1 atas Kamboja, Erick Thohir Ingatkan Bahaya Besar - JPNN.COM
Striker Timnas Indonesia Mitchell Baker melakukan selebrasi seusai membobol gawang Kamboja. Foto: Asean United FC.

jpnn.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif kemenangan meyakinkan Timnas Indonesia atas Kamboja pada laga perdana Grup A Piala AFF 2026.

Namun, dia mengingatkan Skuad Garuda agar tidak cepat berpuas diri karena tantangan lebih berat masih menanti, terutama saat menghadapi Vietnam.

Timnas Indonesia membuka kiprah di Piala AFF 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (27/7/2026) malam WIB.

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Hasil tersebut menjadi modal penting bagi pasukan asuhan John Herdman untuk menatap persaingan di Grup A.

Meski mengapresiasi performa tim, Erick Thohir menegaskan kemenangan atas Kamboja baru menjadi langkah awal.

Menurutnya, laga melawan Vietnam akan menjadi ujian penting untuk melihat sejauh mana kekuatan Timnas Indonesia di turnamen ini.

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"Pertandingan awal saya rasa cukup baik, tetapi pertandingan melawan Vietnam itu yang bisa menjadi kunci. Bagaimana tim kita di AFF ini melihat levelnya ya," ujar Erick Thohir.

Erick juga meminta para pemain tetap menjaga fokus dan menghormati setiap lawan yang akan dihadapi.

Ketum PSSI Erick Thohir menyambut positif kemenangan Timnas Indonesia atas Kamboja di laga perdana Grup A Piala AFF 2026. Namun, dia mengingatkan hal ini.

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TAGS   Timnas Indonesia  Erick Thohir  Kamboja  Piala AFF 2026  Jadwal Timnas Indonesia 
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