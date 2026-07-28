Timnas Indonesia Menang atas Kamboja, John Herdman Terang-terangan Mengaku Kecewa

jpnn.com - BOGOR – Pertandingan Timnas Indonesia vs Kamboja pada laga Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (27/7/2026), ditutup di angka 5-1.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menyesalkan timnya kebobolan satu gol.

"Saya kecewa malam ini karena kami kebobolan. Kami menginginkan clean sheet dan itu yang akan kami upayakan," kata Herdman dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Dia menilai para pemain mampu menerapkan tekanan tinggi dengan baik sehingga Kamboja kesulitan mengembangkan permainan, terutama pada babak pertama.

"Menurut saya tekanan kami sangat agresif sehingga mereka tidak bisa memainkan bola dengan baik," ujarnya.

Herdman memuji kualitas teknis para pemain Kamboja yang tetap mampu menghadirkan ancaman.

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"Kamboja memiliki kemampuan teknis yang baik dan pemain depan yang bisa menimbulkan masalah," katanya.

Meski demikian, ia menegaskan gol yang bersarang ke gawang Indonesia harus menjadi bahan evaluasi agar tim tampil lebih solid pada pertandingan berikutnya