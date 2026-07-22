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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas Indonesia Menang Telak atas Bali United, John Herdman Puas

Rabu, 22 Juli 2026 – 19:05 WIB
Timnas Indonesia Menang Telak atas Bali United, John Herdman Puas - JPNN.COM
Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia menuntaskan uji coba terakhir sebelum tampil di Piala AFF 2026 dengan hasil meyakinkan.

Skuad Garuda sukses mengalahkan Bali United 3-0 dalam pertandingan tertutup yang berlangsung di Bali United Training Center, Gianyar, Selasa (21/7).

Seusai laga, pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, memberikan tanggapannya.

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Juru taktik asal Inggris itu menilai pertandingan melawan Bali United berhasil memenuhi target utama yang telah disusun tim pelatih selama pemusatan latihan.

"Laga tadi merupakan penampilan tim yang sangat kuat," ujar Herdman.

Menurutnya, bukan hanya hasil akhir yang menjadi sorotan, tetapi juga kesempatan bagi seluruh pemain untuk merasakan atmosfer pertandingan.

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Herdman menyebut distribusi menit bermain menjadi salah satu aspek penting dalam mematangkan skuad sebelum terjun ke turnamen.

"Kami bisa memberikan menit bermain yang berharga kepada setiap pemain, dan itu merupakan salah satu target penting bagi kami," lanjutnya.

Timnas Indonesia menang ujicoba lawan Bali United sebagai persiapan menuju Piala AFF 2026. Pelatih John Herdman mengaku puas dengan penampilan timnya.

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TAGS   Timnas Indonesia  Timnas Indonesia vs Bali United  john herdman pelatih timnas indonesia  John Herdman  Piala AFF 2026 
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