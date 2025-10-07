Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Timnas Indonesia Pakai Jersei Merah Lawan Arab Saudi, Keberuntungan Berpihak pada Garuda?

Selasa, 07 Oktober 2025 – 20:58 WIB
Skuad Timnas Indonesia saat berlaga pada ajang putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan China di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia akan menggunakan jersei home berwarna merah melawan Arab Saudi pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Manajer Timnas Indonesia, Sumardji posting persiapan akhir jelang lawan Arab Saudi membawa jersei kandang berwarna merah dan kostum kiper kuning untuk kiper.

Arab Saudi kemungkinan pakai jersei kandang mereka perpaduan hijau-hijau saat menghadapi Timnas Indonesia.

Timnas Indonesia sebelumnya meraih kemenangan dengan skor 2-0 melawan Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta.

Pada saat menang di Jakarta tercatat skuad Garuda pakai jersei berwarna putih.

Sontak banyak penggemar menilai Dewi Fortuna tampaknya berpihak dengan Timnas Indonesia saat menggunakan jersei tandang warna putih.

Menarik ditunggu laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Pertandingan akbar tersebut rencananya digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis (9/10) dini hari WIB.

