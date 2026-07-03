Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Timnas Indonesia Pede Raih Gelar Juara Piala AFF 2026 Bersama John Herdman

Jumat, 03 Juli 2026 – 21:21 WIB
Timnas Indonesia Pede Raih Gelar Juara Piala AFF 2026 Bersama John Herdman - JPNN.COM
Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman saat menghadiri undian babak fase grup ASEAN Cup 2026 di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia percaya diri menatap ASEAN Cup 2026 bersama John Herdman.

Di tangan juru taktik kelahiran 19 Juli 1975 itu tercatat skuad Garuda baru kalah sekali dalam empat laga terakhir.?

Tercatat Rizky Ridho cum suis hanya sekali kalah saat final FIFA Series 2026 melawan Bulgaria dengan skor 0-1.

Baca Juga:

Adapun pada dua laga uji coba terakhir tercatat Timnas Indonesia mampu menang melawan Oman (3-0) dan Mozambik (1-0).

Hasil tersebut membuat Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumadrji percaya diri skuad Garuda mampu melangkah jauh di ajang akbar sepak bola ASEAN tersebut.

“Saya optimistis pada Piala AFF 2026 nanti kami bisa meraih apa yang menjadi cita-cita, keinginan, dan harapan seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Sumardji.

Baca Juga:

Tidak berlebihan jika harapan dari penggemar tinggi terhadap Timnas Indonesia di era manajer asal Inggris tersebut.

Prestasi skuad Garuda sebelumnya pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 juga menjadi acuan jika Timnas Indonesia bisa raih gelar perdana di turnamen yang dahulu bernama Piala AFF tersebut.

Timnas Indonesia percaya diri menatap turnamen ASEAN Cup 2026 dengan raih gelar juara bersama John Herdman

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Indonesia  ASEAN Cup 2026  Piala AFF 2026  John Herdman 
BERITA TIMNAS INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp