Timnas Indonesia Pede Tempur di SEA Games dengan Komposisi Pemain yang Ada

Jumat, 05 Desember 2025 – 01:22 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia siap tempur di SEA Games 2025 dengan komposisi pemain yang ada.

Pelatih tim berjuluk Garuda Muda, Indra Sjafri mengungkapkan bahwa timnya siap mempertahankan medali emas yang diraih pada edisi 2023 silam.

Dengan persiapan yang dilakukan, Kadek Arel dan kolega percaya diri bisa menghadapi ajang akbar antarnegara ASEAN itu.

Baca Juga: Pelatih Singapura Yakin Libas Timnas Indonesia di SEA Games 2025

“Skuad kami sudah lengkap, 23 pemain sesuai regulasi. Saat ini kami berada di training camp dan akan bergerak ke Chiang Mai pada tanggal 6 Desember siang,” ujar Indra.

Timnas Indonesia membawa tiga pemain diaspora yakni Ivar Jenner (FC Utrecht), Dion Markx (TOP OSS), dan Mauro Zijlstra (FC Volendam).

Kehadiran ketiganya diharapkan bisa menambah kekuatan setelah sebelumnya memiliki Dony Tri Pamungkas, Hokky Caraka, sampai Jens Raven.

Indra Sjafri menyambut positif perubahan jadwal setelah Singapura pindah ke Grup A.

Mantan manajer Bali United itu menyebut hal tersebut membuat waktu persiapan timnya lebih panjang dari satu pertandingan ke laga berikutnya.