Timnas Indonesia Rebut Puncak Klasemen Piala AFF 2026, Persaingan Grup A Makin Panas

jpnn.com - Timnas Indonesia mengambil alih puncak klasemen Grup A Piala AFF 2026 setelah menundukkan Timor Leste.

Duel Timor Leste vs Indonesia di Stadion Chonburi Thailand, Jumat (31/7/2026) sore WIB, berakhir dengan skor 0-3.

Hasil ini membawa Skuad Garuda mengumpulkan enam poin dari dua pertandingan.

Sebaliknya, Timor Leste tetap tanpa poin dari tiga laga dan menjadi tim pertama yang dipastikan tersingkir dari Piala AFF 2026.

Timor Leste Kehilangan Pemain

Indonesia langsung menguasai jalannya pertandingan sejak menit awal.

Timor Leste makin sulit keluar dari tekanan setelah bermain dengan 10 orang pada menit ke-21. Jackson Fowler menerima kartu kuning kedua setelah melanggar Thom Haye.

Meski unggul jumlah pemain, Indonesia belum mampu mencetak gol hingga babak pertama berakhir.

Garuda Mengamuk di Babak Kedua

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-73. Shayne Pattynama sukses menyambar umpan tarik Dony Tri Pamungkas..