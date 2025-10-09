Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas Indonesia Sempat Unggul dari Arab Saudi, tetapi Hanya Bertahan 6 Menit

Kamis, 09 Oktober 2025 – 03:31 WIB
Pemain Timnas Indonesia Kevin Diks (kiri). Ilustrasi Foto: ANTARA /Muhammad Adimaja/sgd/Spt.

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Indonesia kalah dari Arab Saudi dengan skor tipis 2-3 dalam laga Grup B putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis dini hari WIB.

Meski sempat unggul lebih dulu, skuad Timnas Indonesia gagal mempertahankan momentum dan dipaksa menyudahi laga tersebut dengan tanpa poin.

Indonesia mengawali laga dengan percaya diri. Pada menit ke-11, Kevin Diks membuka keunggulan lewat eksekusi penalti setelah VAR mendeteksi handball oleh Hassan Al-Tambakti di kotak terlarang.

Tendangan Kevin Diks ke pojok kanan gawang membuat Indonesia memimpin 1-0.

Namun, keunggulan itu hanya bertahan enam menit. Saleh Abu Alshamat menyamakan kedudukan pada menit ke-17 melalui tembakan keras dari luar kotak penalti yang tak mampu dijangkau Maarten Paes.

Arab Saudi lalu membalikkan keadaan pada menit ke-31 lewat penalti Feras Al-Buraikan setelah Yakob Sayuri dianggap menarik pemain lawan di kotak 16.

Skor 2-1 untuk keunggulan Arab Saudi bertahan hingga babak pertama usai.

Memasuki babak kedua, pelatih Patrick Kluivert melakukan sejumlah pergantian untuk menambah intensitas serangan.

Timnas Indonesia kalah dari Arab Saudi dalam laga Grup B putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

