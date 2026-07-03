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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas Indonesia Tak Pandang Remeh Piala AFF 2026, Siap Ukir Sejarah Raih Gelar Juara

Jumat, 03 Juli 2026 – 21:43 WIB
Timnas Indonesia Tak Pandang Remeh Piala AFF 2026, Siap Ukir Sejarah Raih Gelar Juara - JPNN.COM
Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman saat hadir pada undian ASEAN Cup 2026 di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia tak akan memandang remeh ajang ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda akan mempersiapkan dengan matang untuk bisa mewujudkan target raih gelar juara perdana ajang akbar sepak bola Asia Tenggara tersebut.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji mengungkapkan bahwa ajang ASEAN Cup 2026 tetap jadi prioritas mengingat Timnas Indonesia belum pernah meraih gelar juara sejak bergulir pada 1996 silam.

Prestasi terbaik Timnas Indonesia sejauh ini hanya menjadi runner up pada edisi 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020.

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“Sampai dengan saat ini, sejak kami merdeka sampai dengan sekarang, Timnas Indonesia belum bisa mendapatkan trofi juara.”

“Saya kurang sependapat jika Piala AFF dianggap sebagai ecek-ecek,” ujar Sumardji dalam acara Water Break yang digelar PSSI Pers, Jumat (3/7).

Kepercayaan diri Timnas Indonesia meningkat mengingat di bawah asuhan John Herdman sejauh ini skuad Garuda baru kalah sekali dalam empat laga.

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Tercatat Rizky Ridho dan kolega kali terakhir kalah saat final FIFA Series 2026 melawan Bulgaria dengan skor 0-1.

“Momentumnya tepat, kenapa tidak kami manfaatkan dan tidak kami membuktikan bahwa kami mampu untuk bisa mendapatkan itu? ini bagian daripada mengukir sejarah," ungkap Sumardji.

Timnas Indonesia tak akan memandang remeh ajang ASEAN Cup 2026 sebagai piala 'ecek-ecek'

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TAGS   Timnas Indonesia  ASEAN Cup 2026  final FIFA Series 2026  John Herdman  Piala AFF 2026 
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