Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Timnas Indonesia Telan Kekalahan Menyakitkan dari Korea, Gagal Tembus Piala Asia U-23

Selasa, 09 September 2025 – 21:58 WIB
Timnas Indonesia Telan Kekalahan Menyakitkan dari Korea, Gagal Tembus Piala Asia U-23 - JPNN.COM
Pemain Timnas Indonesia, Hokky Caraka saat berlaga pada ajang Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 melawan Korea di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Foto: X/@TimnasIndonesia

jpnn.com - Timnas Indonesia harus mengubur impian tampil di Piala Asia U-23 2026 setelah gagal bersaing di babak kualifikasi.

Kadek Arel dan kolega menutup laga Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 dengan kekalahan atas Korea.

Berlaga di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Selasa (9/9) skuad asuhan Gerald Vanenburg menyerah dengan skor tipis 0-1.

Baca Juga:

Gawang Timnas Indonesia yang dikawal Cahya Supriadi bobol melalui Hwang Doyun pada menit ke-7.

Skor tipis 1-0 untuk keunggulan Korea bertahan hingga wasit asal China Jin Jingyuan meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga.

Dengan hasil ini, Timnas U-23 Indonesia gagal mengulang prestasi apik saat mengalahkan Korea di perempat final Piala Asia U-23 2024.

Baca Juga:

Saat itu, Garuda Muda asuhan Shin Tae-yong menang atas tim Negeri Ginseng lewat adu penalti dengan skor 11-10.

Hasil ini juga membuat Timnas Indonesia akan absen di Piala Asia U-23 tahun depan, yang digelar di Arab Saudi.

Timnas Indonesia harus mengubur impian tampil di Piala Asia U-23 2026 setelah kalah lawan Korea, Selasa (9/9)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Indonesia  Korea  Indonesia vs Korea  Timnas U-23 Indonesia  Piala Asia U-23 
BERITA TIMNAS INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp