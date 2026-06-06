Timnas Indonesia Terbang Tinggi, Herdman Minta Kaki Tetap Menapak Tanah

jpnn.com - Timnas Indonesia sukses mencatat kemenangan bersejarah seusai membungkam Oman 3-0 dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (5/6/2026) malam WIB.

Namun, Pelatih Timnas Indonesia John Herdman meminta Rizky Ridho dkk tetap rendah hati.

Herdman menegaskan para pemain tidak boleh terlena dengan hasil manis yang baru diraih. Menurutnya, kemenangan atas Oman hanyalah satu langkah kecil dalam perjalanan panjang Timnas Indonesia menuju level yang lebih tinggi.

Tiga gol yang dicetak Justin Hubner, Ole Romeny, dan Ragnar Oratmangoen memang membuat publik bergembira. Apalagi hasil tersebut sekaligus mengakhiri penantian panjang Indonesia untuk mengalahkan Oman setelah 38 tahun.

Akan tetapi, Herdman menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

"Saya pikir semua pemain harus tetap rendah hati dan menapak tanah. Kami harus terus meningkatkan kualitas. Masih banyak ruang untuk berkembang dan itu sangat penting bagi kami," kata Herdman.

Pelatih asal Inggris itu tak ingin anak asuhnya merasa sudah mencapai puncak hanya karena meraih kemenangan meyakinkan.

Baginya, konsistensi dan kemauan untuk terus berkembang jauh lebih penting dibanding sekadar menikmati hasil satu pertandingan.